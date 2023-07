Inca o luna cu spor natural negativ la Cluj, in luna mai, pentru care datele au fost publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica, s-au nascut in Cluj 558 de bebelusi, dar au decedat 669 persoane.Astfel, conform datelor institutiei, In luna mai 2023 s-a inregistrat nasterea a 558 copii, cu 108 copii mai multi decat in luna aprilie2023 si cu 16 copii mai putini decat in luna mai 2022.Numarul deceselor consemnate in luna mai 2023 a fost de 669, cu 54 decese mai multe decat in luna ... citeste toata stirea