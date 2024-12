Inca o luna cu spor natural negativ la Cluj, sunt inregistrate cu 120 mai multe decese decat nasteri, arata datele Directiei Judetene de Statistica publicate azi.Astfel, in octombrie - cea mai recenta luna pentru care exista date, publicate azi - s-a inregistrat nasterea a 499 copii, cu 24 copii mai putini decat in luna septembrie 2024 si cu 3 copii in plus fata de luna octombrie 2023.De cealalta parte, numarul deceselor consemnate in octombrie a fost de 619, cu 36 ... citește toată știrea