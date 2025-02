Inca o luna cu spor natural negativ la Cluj, cu doua sute mai multe decese inregistrate decat nasteri in decembrie, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Mai exact, in numarul nasterilor inregistrate in judetul Cluj a scazut fata de luna noiembrie 2024, si a crescut fata de luna decembrie 2023, in vreme ce numarul deceselor a fost mai mare fata de luna noiembrie 2024, si s-a diminuat fata de luna decembrie 2023. In luna decembrie 2024 s-a inregistrat nasterea a 469 copii, cu 12 copii ... citește toată știrea