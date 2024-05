Inca o luna cu spor natural negativ la Cluj, continua de aproape doi ani

In luna martie in Cluj s-a inregistrat nasterea a 419 copii, cu 9 copii mai putini decat in luna februarie 2024 si cu 94 copii in scadere fata de luna martie 2023, arata datele publicate azi de Directia Judeteana de Statistica.Numarul deceselor consemnate in luna martie 2024 a fost de 669, cu 100 decese mai putine decat in luna februarie 2024 si cu 5 decese in plus fata de martie 2023. Astfel, sporul natural - diferenta dintre ... citește toată știrea