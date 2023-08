Inca o luna cu spor negativ in Cluj, numarul deceselor a fost mai mare decat cel al nasterilor in cea mai recenta luna pentru care exista date, publicate azi de Statistica, iunie.Astfel, in iunie 2023 numarul nasterilor inregistrate in Cluj a fost de 468, in vreme ce numarul deceselor a ajuns la 574. Sa mentionam, numarul nasterilor din iunie a fost semnificativ mai mic decat cel inregistrat in aceeasi luna de anul trecut, 625, in vreme ce numarul deceselor a fost aproape identic - in iunie ... citeste toata stirea