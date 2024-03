Inca o razie a politistilor clujeni pe drumurile din judet, au dat zeci de amenzi de mii de euro in doar doua zile.Actiunea a avut loc ieri si azi in intregul judet. Rezultatul - aproape o suta de amenzi date, mai exact 96 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 40.000 de lei, adica aproximativ 8.000 de euro in doua zile.In trafic au fost oprite in aceste doua zile aproape cinci sute de masini, mai exact 483, au fost legitimate peste cinci sute de persoane si au fost ... citește toată știrea