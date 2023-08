Inca o zi cu cod galben de canicula in Cluj, azi, a treia zi consecutiva cu disconfort termic.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca azi valul de caldura va persista in nord-vestul, sudul, estul si local in centrul tarii, inclusiv in Cluj. In nordul Crisanei, in vestul Maramuresului, Transilvaniei si al Moldovei, in cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei si local in Dobrogea, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic ... citeste toata stirea