Inca o zi cu cod galben de furtuni la Cluj, e vizata jumatatea de vest.Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o noua avertizare de furtuni valabila pentru mai multe judete, inclusiv Clujul in jumatatea de vest, dupa ce ieri emisese o alta avertizare care cuprindea intreg teritoriul Clujului, si alte judete. Acum avertizarea e valabila de la amiaza pana diseara la ora 23, interval in care meteorologii se asteapta la instabilitate atmosferica temporar accentuata. "In intervalul ... citeste toata stirea