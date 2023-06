Inca o zi cu cod galben de furtuni la Cluj, meteorologii l-au instituit in urma cu putine momente, e valabil pana maine dimineata, sunt asteptate furtuni si grindina.Meteorologii au prelungit pentru a opta zi consecutiv codul galben de furtuni valabil pentru jumatatea de vest a Clujului, in aceasta dimineata. Codul e valabil de la ora 11 pana maine dimineata la ora . In acest interval local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, ... citeste toata stirea