Inca o zi cu peste sapte sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj doar in 24 de ore, in Cluj au fost descoperite de departe cele mai multe cazuri noi

Inca o zi cu peste sapte sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj doar in 24 de ore, Clujul e si azi judetul din tara cu cele mai multe cazuri noi de infectie descoperite in 24 de ore, la mare distanta de restul.Fiind duminica, ieri numarul de teste procesate pentru depistarea infectiei a fost mai mic, totusi azi in Cluj sunt declarate nu mai putin de 720 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, Clujul e singurul care atinge acest prag, urmatorul judet in ce priveste numarul de ... citeste toata stirea