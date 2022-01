Inca o zi cu peste sapte sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj, judetul e singurul cu peste sapte sute de cazuri noi azi, exceptand Capitala.Sunt 753 cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj, azi, cele mai multe din tara in ultimele 24 de ore. Doar in Bucuresti au fost depistate mai multe cazuri, peste 1.500.Cu aceste cazuri noi numarul total al cazurilor de infectie depistate in Cluj de la debutul pandemiei pana in prezent depaseste cifra de 95.000, la 95.201, de ... citeste toata stirea