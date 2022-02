Inca o zi de scadere a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca, rata a scazut cu cateva puncte procentuale in cateva zile.In conditiile in care rata de infectare din Cluj-Napoca e peste media judeteana, la randul ei printre cele mai ridicate din tara, rata a scazut in oras astazi la aproape 30,5 cazuri la mia de locuitori, de la 31,78 ieri. Numarul cazurilor active ajunge azi la 10.200 in Cluj-Napoca, in scadere de la 10.700 ieri.Vineri ... citeste toata stirea