Inca o zi in care Clujul are cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus, aproape 1.300, fiecare 1 din 12 cazuri depistate in Romania e la Cluj

Inca o zi in care Clujul are cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus din tara exceptand Capitala, aproape 1.300, de altfel doar doua judete din tara raporteaza azi peste o mie de cazuri noi.In Cluj au fost depistate in ultimele 24 de ore un numar de 1.296 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, de departe cele mai multe din tara exceptand Bucurestiul. Doar inca un alt judet raporteaza azi peste o mie de cazuri noi, e vorba de Sibiu cu 1.109 pozitivari in acest interval. Aceasta ... citeste toata stirea