Inca o zi in care Clujul are cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore, dar rata de infectare, care ramane cea mai ridicata din Romania, e in scadere continua.Astfel, de ieri pana azi in Cluj au fost depistate 70 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe intr-un judet din tara. Rata de infectare, care azi ajunge la 1,41 cazuri la mie, e cea mai ridicata din tara, peste cea din Capitala cu 1,34 la mie, si dubla fata de media ... citeste toata stirea