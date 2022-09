Inca o zi in care Clujul are cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore in tara, exceptand Capitala, si judetul din tara cu cea mai mare incidenta, peste Bucuresti.In Cluj au fost descoperite de ieri pana azi un numar de 164 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara dupa Bucuresti cu 315. Incidenta infectiei cu coronavirus e azi in Cluj de 3,16 la mia de locuitori, cea mai ridicata din Romania si singura din tara care depaseste ... citeste toata stirea