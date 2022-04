Inca o zi in care Clujul e judetul din tara cu cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronvirus depistate in ultimele 24 de ore, exceptand Capitala, in conditiile in care numarul total se apropie de 160.000, cele mai multe din Romania.E vorba de 179 de cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore in Cluj, cele mai multe din tara, doar in Bucuresti au fost depistate mai multe, aproape sase sute. Cu acestea, numarul total al cazurilor depistate in Cluj in cei doi ani ... citeste toata stirea