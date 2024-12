Inca trei avioane F-16 au ajuns in inzestrarea escadrilei de vanatoare din Cluj, au aterizat azi.Astfel, frei aeronave F-16 Fighting Falcon, achizitionate de Romania de la Norvegia au aterizat azi in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" de la Campia Turzii, in vederea dotarii Escadrilei 48 Vanatoare. "Achizitia noului lot de avioane F-16 Fighting Falcon si a pachetului de bunuri si servicii aferent va asigura cresterea securitatii Romaniei prin executarea apararii spatiului aerian ... citește toată știrea