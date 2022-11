Inca un accident pe breteaua de urcare pe autostrada Transilvania, doi raniti au fost dusi la spital.Accidentul s-a produs aseara in jurul orei 18.30 pe nodul autostrazii A3, dinspre Gilau. "Din primele date rezulta ca autoturismul condus dinspre Gilau, de un barbat in varsta de 50 de ani, din judetul Mures, ar fi patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu autovehiculul la volanul caruia se afla un barbat, de 54 de ani, din judet Vaslui", au explicat politistii. In urma impactului a ... citeste toata stirea