Inca un accident pe strada Caii Ferate din Cluj: O femeie a fost lovita in timp ce traversa. Localnicii, revoltati ca nu se face nimic FOTO/VIDEO

Accident pe strada Caii Ferate din Cluj, care creeaza mari probleme! O femeie a fost lovita de o masina. Localnicii, revoltati ca nu se face nimic: "Trecerea de pietoni e vitala!"Un nou accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Caii Ferate din Cluj-Napoca, o zona cunoscuta pentru pericolele pe care le prezinta pentru pietoni. O femeie a fost lovita de o masina in timp ce traversa neregulamentar strada, iar localnicii sunt revoltati de lipsa masurilor de siguranta, in ciuda ... citește toată știrea