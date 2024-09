Inca un acord de asociere pentru trenul metropolitan al Clujului

Un nou acord de asocierea urmeaza sa fie asumat in cazul proiectului trenului metropolitan. Dupa ce primarii de pe traseul trenului si Consiliul Judetean si-au asumat sa sustina realizarea studiilor, acum administratiile din Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Jucu, Bontida, Garbau isi asuma sa realizeze in comun procedura de licitatie pentru implementarea trenului.Consilierii locali din Cluj-Napoca urmeaza sa dezbata intr-o sedinta extraordinara convocata in 30 septembrie un proiect de hotarare ... citește toată știrea