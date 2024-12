Inca un cartier din Cluj este terorizat de adolescentii care arunca cu petarde: ,,Va rog sa luati masuri"

Clujenii au semnalat o problema constanta in ultimele zile in mai multe cartiere din Municipiu. Daca pana acum s-au plans locuitorii din Marasti si Intre Lacuri de adolescentii care arunci petarde non-stop, a venit randul oamenilor care stau in Colonia Borhanci.Un clujean a sesizat problema zgomotului creat constant de catre adolescentii care gasesc distractiva activitatea de a bubui petarde. Acesta cere ajutorul autoritatilor in incercarea de a gasi o rezolvare a disconfortului in ... citește toată știrea