Inca un elev din Cluj a obtinut 10 la Evaluarea Nationala, dupa contestatii. Cati elevi clujeni au acum media 10

Inca o medie de 10 la Cluj, dupa postarea rezultatelor contestatiilor la Evaluarea Nationala 2024!Rezultatele finale la Evaluarea Nationala de anul acesta au fost afisate. La Cluj, in urma contestatiilor inca un elev a reusit sa obtina media 10.Astfel, numarul mediilor de 10, a crescut de la 6 la 7 in Cluj. Al 7-lea elev de 10 vine de la Scoala Gimnaziala "Ioan Bob" Cluj-Napoca, si a obtinut acest rezultat dupa ce, in urma contestatiei, nota de la ... citește toată știrea