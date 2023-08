Inca un mort azi intr-un grav accident de circulatie pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, in Dumbrava, langa Huedin.Accidentul a avut loc in jurul orei 18 intre un autoturism si un ansamblu de vehicule, pe DN1 E60, in apropierea localitatii Dumbrava pe sensul de urcare dinspre Capusu Mare inspre Dumbrava. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 54 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autoturism pe directia Oradea spre Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea