Inca un oras din judetul Cluj va avea in sfarsit birou de inmatriculari si permise auto! Cand incepe activitatea

Cetatenii care locuiesc in Dej nu vor mai fi nevoiti sa mearga pana in Cluj-Napoca pentru eliberarea unui permis de conducere sau schimbarea acestuia.Biroul inmatriculari si eliberare permise de la Dej va fuctiona incepand cu data de 10 februarie, pe strada Stefan Cicio Pop, in aceeasi cladire in care functioneaza Detasamentul de Jandarmi Dej.Logistica si personalul necesar functionarii punctului de lucru de la Dej va fi pus la dispozitie de