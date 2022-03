Inca un pas in care se plimba hartii pentru viitorul pasaj care leaga DN1C de drumul judetean ce duce in Tetarom III

Inca un pas in care se plimba hartii pentru viitorul pasaj care leaga DN1C de drumul judetean ce duce in incinta parcului industrial Tetarom III din Jucu.Consiliul Judetean Cluj a anuntat ca a deschis ofertele depuse in vederea achizitionarii serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate aferent construirii pasajului de legatura. Acestea ar urma sa fie evaluate. Dupa declararea castigatorului si emiterea ordinului de incepere, firma de proiectare castigatoare va avea la dispozitie doar ... citeste toata stirea