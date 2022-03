Inca un pas pentru Primul Centru Integrat de Transplant din Romania si din sud-estul Europei, care va fi construit la Cluj-Napoca

Consiliul Judetean Cluj a primit Proiectul Tehnic aferent construirii viitorului Centru Integrat de Transplant de la Cluj. Tise spune ca lucrurile se indreapta in directia potrivita, vom avea ocazia sa observam daca si in ritmul potrivit."Lucrurile se indreapta in directia potrivita in ceea ce priveste construirea la Cluj a unicului Centru Integrat de Transplant din tara si din Europa de sud-est. Imi doresc sa pastram acest ritm intens de lucru, astfel incat in cel mai scurt timp posibil sa ... citeste toata stirea