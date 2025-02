Inca un traficant de droguri arestat la Cluj, a fost prins in flagrant ieri in timp ce voia sa vanda zeci de grame de cocaina pentru zeci de mii de lei.Dealerul, un barbat de 26 de ani, a fost prins in flagrant delict, in Cluj-Napoca, in timp ce ar fi comercializat aproximativ 45 de grame de cocaina, pentru 35.000 de lei. Acesta e cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc. Ulterior, au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, ... citește toată știrea