Inca un urs a ajuns intr-o gospodarie, intr-o comuna din Cluj, azi.Clujenii care locuiesc in comuna Rasca au primit in aceasta dimineata mesaje Ro Alert pe telefoanele mobile, prin care au fost informati de prezenta unui urs care a ajuns intr-o gospodarie din localitate. In zona actioneaza un echipaj de jandarmi si un echipaj SMURD.Aceasta dupa ce marti a fost semnalata prezenta unui urs intr-o ... citeste toata stirea