Un urs a fost vazut in zona Continitul de Jos, satul Iacobeni, comuna Ceanu Mare, judetul Cluj.Reprezentantii primariei au transmis o atentionare cu privire la animal, sfatuind localnicii sa actioneze cu prundenta maxima."Va rugam sa fiti prudenti si in cazul in care vedeti animalul salbatic, sa va adapostiti si sa alertati autoritatile, prin numarul de ... citeste toata stirea