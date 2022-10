Incalzire globala? Cea mai ridicata temperatura in octombrie in Cluj-Napoca a fost de peste +32 de grade, iar aceasta a fost in urma cu exact 70 de ani.E vorba de octombrie 1952, cand statiile meteorologice inregistrau in Cluj o temperatura - record de +32,6 grade, una dintre cele mai ridicate din tara la acea vreme, cand in toata Romania au fost inregistrate temperaturi neobisnuit de ridicate. Anul 1952 ramane in istorie pentru un octombrie uluitor de cald. Pe 3 octombrie au fost +39 de ... citeste toata stirea