Incendiu auto in Cluj: Un BMW a luat foc pe strada 1 Decembrie 1918, din Cluj-Napoca - FOTO

Un autoturism a luat foc pe strada 1 Decembrie 1918, din Cluj-Napoca.Incendiu masina in Cluj. ISU Cluj anunta ca masina a luat foc in jurul orei 10.50 si ca intervine pentru stingerea focului.Autoturismul care a luat foc este un BMW seria 5, care a luat foc in apropiere de Strandul Sun.A fost vorba despre o interventie pentru stingerea flacarilor ce au cuprins un autoturism ce rula pe str. 1 Decembrie 1918 din municipiul Cluj-Napoca.Pompierii din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri ... citeste toata stirea