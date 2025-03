Incendiu Cluj: O casa a luat foc azi-noapte. Focul s-a extins cu repeziciune in jur si a distrus inca o cladire FOTO

Incendiu puternic in Manastireni, judetul Cluj: Interventie a pompierilor in zorii zilei. O casa a luat foc, iar flarile s-au extins si in restul gospodarieiUn incendiu de proportii a izbucnit in aceasta dimineata intr-o gospodarie din localitatea Manastireni, judetul Cluj. Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit de urgenta pentru stingerea flacarilor, dupa ce apelul la 112 a fost inregistrat in jurul orei 04:40.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, ... citește toată știrea