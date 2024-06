Incendiu Cluj- O masina a luat foc. Cauza probabila: o defectiune electrica FOTO

Interventie pentru stingerea unui incendiu de autoturism in localitatea Urisor , judetul ClujPompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru a stinge un incendiu care a cuprins un autoturism in localitatea Urisor.Odata ajunse la fata locului, echipele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta generalizat, flacarile cuprinzand intregul vehicul. Actiunea prompta a pompierilor a fost esentiala pentru a controla si a stinge incendiul ... citește toată știrea