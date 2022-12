Incendiu de amploare ieri in Huedin, un garaj plin cu trei metri cubi de lemne a luat foc.Pompierii din Huedin au intervenit ieri dupa-masa pentru stingerea unui incendiu care a cuprins garajul si lemnaria unei case de locuit, situate pe strada Zorilor. Alerta a venit in jurul orei 16.50, iar la fata locului s-au deplasat trei autospeciale de stins incendii si o ambulanta SMURD. Echipajele operative au gasit cele doua incaperi, respectiv un autoturism parcat in garaj si aproximativ trei metri ... citeste toata stirea