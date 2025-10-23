Editeaza

Incendiu de proportii in Cluj-Napoca! Flacarile au cuprins o casa si o anexa. Patru autospeciale intervin de urgenta VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:48
UPDATE 12:24- Pompierii au evacuat o butelie din interiorul casei, iar doua persoane au fost evaluate si au primit ingrijiri medicale din partea echipajului SAJ. Mai exact, este vorba despre o femeie care a suferit un atac de panica si un barbat care prezinta o usoara arsura la nivelul unui membru superior. Cel mai probabil, cei doi nu vor fi transportati la spital. Incendiul este localizat, urmand a fi lichidat in scurt timp. Voi reveni cu o informare finala!
Pompierii din cadrul ...citește toată știrea

