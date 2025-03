Incendiu de proportii in Cluj-Napoca! Flacarile au mistuit 2 hectare de vegetatie uscata. Ce amezi URIASE risca cei care ard resturile de vegetatie -VIDEO

Pompierii clujeni au intervenit in urma cu putine momente la un incendiu de vegetatie in apropiere de strada Voronet din Cluj-Napoca. Flacarile au mistuit aproape 2 hectare, insa, din fericire nu a existat riscul ca focul sa se extinda la casa din apropiere.,,Un echipaj din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca a intervenit in urma cu putine momente pentru a stinge un incendiu de vegetatie uscata in apropiere de strada Voronet din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata ... citește toată știrea