Incendiu de proportii noaptea trecuta in Apahida, o casa a fost distrusa de flacari.Incendiul a izbucnit la o casa de locuit de pe strada Somes din Apahida, in jurul orei 23. La fata locului au sosit pompieri de la detasamentul 1 din Cluj-Napoca, depasiti insa de situatie - cand pompierii au ajuns la fata locului, incendiul se manifesta generalizat la acoperisul casei, pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati. Drept urmare, imediat a fost trimisa in sprijin o autospeciala cu apa si ... citește toată știrea