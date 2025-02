Incendiu de vegetatie devastator in Cluj! Fumul dens a ajuns pe Autostrada Transilvania / Pompierii intervin de urgenta VIDEO

Un incendiu de vegetatie de amploare a izbucnit joi, 27 februarie 2025, in comuna Ciurila, judetul Cluj, generand un fum dens care s-a extins pana pe Autostrada Transilvania.Soferii aflati in trafic au semnalat ca vizibilitatea redusa ar putea pune in pericol siguranta participantilor la trafic.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de ... citește toată știrea