Incendiu devastator aseara la o casa in Cluj. O femeie a fost gasita moarta in casa care a luat foc

Un incendiu care a izbucnit aseara la o casa din comuna Moldovenesti, judetul Cluj, i-a adus unei femei moartea. Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Stejaris, comuna Moldovenesti.Apelul la 112 anunta ca a luat foc o locuinta in localitatea Stejaris, comuna Moldovenesti.O femeie a fost gasita moarta in casa de echipajele venite sa stinga incendiulCand fortele de interventie au ajuns la fata locului, au ... citește toată știrea