Incendiu devastator in aceasta dimineata la o firma din Cluj! O centrala a luat foc, iar flacarile s-au extins si in jur FOTO

Interventie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o centrala termica in comuna Sancraiu, judetul ClujIncendiu devastator la o firma din comuna Sancraiu, judetul Cluj in aceasta dimineata! Flacarile au izbucnit in camera tehnica a centralei termice, cuprinzand rapid o suprafata de aproximativ 40 de metri patrati si extinzandu-se la o stiva de material lemnos folosit pentru alimentare.Apelul de urgenta a fost primit la ora 05:10, iar autospeciale din cadrul Detasamentului Huedin s-au ... citește toată știrea