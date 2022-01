Incendiu devastator in Gilau! Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale

Un incendiu devastator a cuprins o casa din localitatea Dangau Mic, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale."Pompierii din Garda de Interventie Gilau si cele doua Detasamente din Cluj-Napoca au intervenit in cursul noptii trecute pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa de locuit din localitatea Dangau Mic.Alerta a fost inregistrata in jurul orei 3.10, iar pompierii au gasit acoperisul unei case de locuit, cu o suprafata de cca 60 mp, cuprins in ... citeste toata stirea