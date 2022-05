Incendiu dramatic in Dej, fumul gros e vizibil din Gherla, o hala a luat foc, risc de prabusire, pompierii desfasoara forte ample

Incendiu dramatic in Dej, fumul gros e vizibil din Gherla.Incendiul se manifesta la o hala a unui producator de cauciucuri din Dej, la fata locului au ajuns de urgenta pompieri din Dej, Cluj-Napoca si Turda. "In momentul sosirii pompierilor flacarile se manifestau cu violenta", a relatat purtatorul de cuvant al pompierilor Andrei Biris. "Operatiunile de stingere desfasurate la fata locului sunt solicitante pentru fortele de interventie avand in vedere ca peretii halei si acoperisul prezinta ... citeste toata stirea