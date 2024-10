Incendiu grav intr-o comuna din Cluj, o femeie a decedat

Incendiu grav intr-o casa din localitatea Luna langa Turda in aceste momente, la fata locului intervin pompierii. Din primele date, flacarile se manifesta la o camera de aproximativ 20 de metri patrati, iar o alta incapere este inundata cu fum. Pompierii au patruns in interior si au evacuat o femeie, care prezinta arsuri si este in stop cardio-respirator. La ora publicarii acestei stiri acestia aplica manevre de resuscitare.Revenim ... citește toată știrea