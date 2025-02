Incendiu greu de stins! Pompierii clujeni incearca de cateva ore sa stinga un incendiu in care a ars o cabana, de la care focul s-a extins FOTO

Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cabana din lemn situata in localitatea Ocolisel, comuna Iara. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 01:20, iar la fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri, dotate cu autospeciale cu apa si spuma.Flacarile au cuprins rapid cabana din lemn, care avea etaj si mansarda, afectand o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati. De asemenea, ... citește toată știrea