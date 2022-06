Incendiu ieri noapte intr-o localitate din Cluj.Pompierii din Dej au intervenit la fata locului in noaptea de sambata spre duminica, la un incendiu care a afectat o anexa gospodareasca in localitatea Suatu. Apelul de urgenta a venit la ora 02:01, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala si un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Mociu. De asemenea, in sprijin a fost trimisa si o ... citeste toata stirea