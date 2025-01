Incendiu in Caseiu noaptea trecuta, o tanara de 17 ani a suferit un atac de panica si a fost transportata la spital.La fata locului au intervenit pompierii din Dej, noaptea trecuta, care au luptat cu flacarile pana in jurul miezului noptii. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati, la doua camere din interior si la acoperis, au precizat acestia. Astfel, au fost distruse bunurile aflate in cele doua camere. De asemenea, a fost cuprinsa de flacari si o terasa. ... citește toată știrea