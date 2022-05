Incendiu in localitatea Chinteni in urma cu putine momente.La fata locului s-au deplasat pompierii din Cluj-Napoca, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o anexa si o casa dintr-o gospodarie situata pe strada Ion Luca Caragiale din Chinteni. Pompierii au gasit la fata locului cele doua anexe si o parte din casa de locuit, de pe strada I.L. Caragiale, cuprinse aproape in ... citeste toata stirea