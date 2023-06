In noaptea dinspre duminica spre luni, un apartament a izbucnit in flacari, pe strada Horea din Cluj-Napoca, de la etajul 2 al unui imobil, transmite ISU Cluj.Pompierii au actionat imediat iar in apartament au fost gasite doua persoane de aproximativ 60 de ani, recalcitrante si care prezentau suspiciuni de intoxicatie cu fum. Cei doi batrani au fost scosi din apartament de catre pompieri si predati colegilor de la echipajele de ambulanta pentru ingrijiri, fiind ... citeste toata stirea