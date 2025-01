Incendiu in Cluj! O casa a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale si ambulanta

Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva momente la o casa din localitatea clujeana Stejeris, comuna Moldovenesti.Un echipaj de pompieri ISU Cluj care se afla in Turda pentru un exercitiu a fost cel mai apropiat de locul incendiului, exercitiul fiind anulat. Astfel, la Moldovenesti s-au deplasat doua autospeciale, autoscara si un echipaj SAJ.Din pacate, un batran si-a pierdut viata in tragicul incendiu, fiind gasit de pompieri carbonizat in locuinta.,,Pompierii din cadrul Detasamentului ... citește toată știrea