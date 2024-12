Incendiu in Cluj! Trei masini s-au facut scrum in toiul noptii. De la ce a pornit totul - FOTO

Un incendiu a izbucnit azi noapte, in jurul orei 3:00 pe o strada din Floresti, Cluj. Trei masini parcate pe strada Fagului au fost cuprinse de flacari, fiind distruse.La fata locului au ajuns 2 autospeciale de pompieri care s-au luptat sa stinga focul si sa protejeze masinile parcate in apropiere.,,Incendiul s-a manifestat generalizat la 3 autoturisme, distrugandu-le in mare parte. De asemenea, ... citește toată știrea